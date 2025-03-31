عراقجي: حسب معلوماتنا أميركا تسلمت رسالتنا.. ولن نتفاوض تحت الترهيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال حول رد إيران على رسالة ترامب، حسب ما اطلعنا عليه اصدقائنا العمانيون، وصلت الرسالة إلى وجهتها وتم النظر فيها.

وأوضح نأمل أن يقضي الله في هذا اليوم المبارك ما فيه الخير والنفع للبلاد.

حول شكل المفاوضات مع الولايات المتحدة، مباشرة او غير مباشرة. قال عراقجي إنه بسبب التهديدات الموجهة فإن المفاوضات ستكون غير مباشرة وهذا في الواقع رد على الترهيب الأمريكي لأننا لن نتفاوض في ظل ظروف الترهيب.

وأكد لقد كنا دائما على استعداد للتفاوض من موقف متساوٍ، وما زلنا كذلك.

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