عراقجي: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتخذ موقفا واضحا بشأن التهديدات ضد المنشآت الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بحث اليوم مع وزير خارجية إيران السيد عباس عراقجي آخر مستجدات التعاون بين إيران والوكالة.

وفي هذا الحديث أطلع وزير خارجية بلادنا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على آخر التطورات والمشاورات الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني.

وفي إشارة إلى سياسة إيران في التعامل والتعاون مع الوكالة، أكد عراقجي أن الوكالة يجب أن تتخذ موقفا واضحا بشأن التهديدات الموجهة ضد المنشآت النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد أن في ظل استمرار هذه التهديدات فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية برنامجها النووي.

ومن جانب اخر قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا إنه سيجري مشاورات مع الأطراف الأخرى لخلق أجواء مناسبة للمساعدة في حل القضايا القائمة.

وفي هذا الإطار تقدم بطلب السفر إلى إيران، وتمت الموافقة عليه مبدئيا من قبل وزير خارجية بلادنا. وقد تقرر أنه لضمان نجاح هذه الرحلة سيتم مراجعة تفاصيل الأمر وإنهائه بين الطرفين بالوسائل المناسبة.

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