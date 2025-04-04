المحكمة الدستورية تقضي بإقالة يون من رئاسة كوريا الجنوبية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه ودخل الحكم، الذي تلاه القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونغ-بيه وتم بثه مباشرة على الهواء، حيز التنفيذ بشكل فوري، ما يستدعي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خلف ليون خلال 60 يوما.

وتم عزل يون من قبل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في منتصف ديسمبر بتهمة انتهاك الدستور والقوانين من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ونشره قوات في الجمعية الوطنية لمنع النواب من التصويت ضد المرسوم، وإصداره أوامر باعتقال سياسيين، لكن يون أنكر جميع التهم الموجهة إليه.

ورجحت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 3 يونيو المقبل.

وكانت الشرطة نشرت حوالي 7 آلاف فرد قرب المحكمة الدستورية وفي محيط منطقة جونغرو اليوم الجمعة، حيث حذرت السلطات بشدة من أي أنشطة غير قانونية.

كما نشرت الشرطة حوالي 2,000 فرد في حي هانام-دونغ بسيئول، حيث يقع مقر الإقامة الرئاسي، وحوالي 1,300 فرد في منطقة يوئيدو التي تقع جنوب سيئول.

ودخلت حالة التأهب "غابهو"، أو أعلى مستوى تأهب للشرطة، حيز التنفيذ في وقت سابق من اليوم، مما وضع جميع مسؤولي الشرطة في حالة تأهب قصوى، وقادتها على أهبة الاستعداد لإصدار الأوامر.

تخطط الشرطة لنشر نحو 20 ألف عنصر من 338 وحدة في جميع أنحاء البلاد، منهم حوالي 14 ألفا في سيئول، وخاصة بالقرب من غوانغهوامون ومقر الإقامة الرئاسي، لتعزيز الأمن.

وحوطت الشرطة محيط المحكمة الدستورية بمركباتها لمنع المتظاهرين من الدخول، وأرسلت وحدات عمليات خاصة بالقرب من مبنى المحكمة.

كما حظرت جميع أشكال الاحتجاجات في المنطقة، ومنع مرور المارة عبر الشارع الواقع أمام المحكمة الدستورية، باستثناء أفراد الشرطة وموظفي المحكمة والصحافة.

وتم تجهيز فرق الشرطة المتمركزة بالقرب من المحكمة بهراوات قابلة للتمدد وبخاخات الفلفل الحار، تحسبا للطوارئ. كما تم توفير حراس أمن إضافيين للقضاة.

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