كوريا الجنوبية... الحكومة تقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حزيران المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين: "قررت الحكومة الكورية الجنوبية مبدئياً إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الثالث من حزيران/يونيو، لاختيار خليفة للرئيس السابق يون سيوك-يول، وسيتم تأكيد ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع".

ونقلت الوكالة عن مسؤول قوله إنّ "الرئيس المؤقت هان دوك-سو يعتزم تأكيد الجدول الزمني خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الثلاثاء"، مضيفاً أنه "نظراً لأهمية الأمر ومسألة تحديد موعد الانتخابات كيوم عطلة رسمية مؤقتة، سيتم اعتماد القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء".

وأعادت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، رئيس الوزراء هان دوك سو، في 24 آذار/مارس الماضي، إلى منصب الرئيس بالإنابة، لتسقط بذلك إجراءات عزله، بينما تعهّد بالتركيز على قيادة رابع أكبر اقتصاد في آسيا عبر "الحرب التجارية" مع الولايات المتحدة.

وفي حالة إجراء انتخابات مبكرة، سيكون الحزب الحاكم في وضع "صعب وضعيف"، وفق الوكالة، على عكس المرشحة بارك غن هي، فهي السياسية الأكثر شعبية، وترأس "الحزب الوطني الكبير المحافظ" المستفيد من هذا القرار. فقد يحاول أتباع الحزب التغلّب على ردة الفعل العنيفة تجاه المساءلة وكسب أصوات الوسطيين والناخبين المترددين.

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