رئيس كوريا الجنوبية في الإمارات لتوقيع مذكرات تفاهم تشمل الطاقة والأسلحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان من المخطط أن يعقد الرئيس يون محادثات القمة الثنائية والمحادثات الموسعة مع محمد بن زايد آل نهيان، يوم غدٍ الأحد.

كما من المتوقع أن يزور محطة براكة للطاقة النووية التي تعدّ "رمزاً" للتعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية، حيث بدأت المحطتان الأولى والثانية من محطات براكة الأربع في التشغيل التجاري في نيسان/أبريل عام 2021 وآذار/مارس العام الماضي على التوالي، وبدأت المحطة الثالثة في التشغيل في أيلول/سبتمبر العام الماضي، وما زالت المحطة الرابعة قيد الإنشاء.

وقال المستشار الرئاسي للأمن الوطني كيم سيونغ-هان، إن "اختيار الإمارات كأول محطة للرحلة الخارجية هذا العام، يعكس نية الرئيس لتركيز الجهود الدبلوماسية على التنشيط الاقتصادي وتوسيع الصادرات، وستسعى البلاد لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الإمارات بشكلٍ كبير في المجالات الأربعة الرئيسية، وهي الطاقة النووية والطاقة والاستثمار والدفاع"، مضيفاً أن "الزيارة الأولى للإمارات تعكس رغبة البلدين في ترقية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين إلى مستوى أعلى".

وبحسب ما ورد، بلغ الجانبان المراحل النهائية من إبرام نحو 30 مذكرة تفاهم تشمل الحكومات والقطاع الخاص، مع الطاقة والأسلحة والاستثمار بين المجالات الرئيسية للتعاون.

وقال مسؤول رئاسي كبير إنه تم التخطيط للإعلان عن صفقة لتصدير أسلحة كورية جنوبية إلى الإمارات. وأضاف أن "المناخ مهيأ للغاية للتعاون الأمني أو العسكري بين كوريا الجنوبية والإمارات فيما يتعلق بصناعة الأسلحة".

ومن الإمارات، يتوجه يون إلى زيورخ في سويسرا، يوم الثلاثاء، ويلتقي بالمقيمين الكوريين الجنوبيين في المدينة قبل أن يسافر إلى دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي من الأربعاء إلى الخميس.

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