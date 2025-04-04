خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 86 شهيدا و287 مصابا في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,249 شهيداً، 3.022 إصابة)

وأفادت بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 50609 شهداء و115063 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأهابت، بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

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