44 شهيدًا و145 إصابة بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المركز الاعلامي الفلسطيني، أن وزارة الصحة الفلسطينية أفادت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,827 شهيد، 4,828 اصابة).

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,201 شهيد و 116,869 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

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