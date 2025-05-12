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١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:١١ م

33 شهيدا و94 مصابا في قطاع غزة

33 شهيدا و94 مصابا في قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، بوصول 33 شهيد منهم 29 شهيد جديد و 4 شهيد انتشال و 94 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المركز الإعلامي الفلسطيني، أن الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني الى 52,862 شهيدا و 119,648 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023.

وأضافت أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,749 شهيد، 7,607 إصابة

كما أشارت إلى أن عددا من الضحايا، لازالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابط الوزارة، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.

/انتهی/

رمز الخبر 1957886
شیرین سماره

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