33 شهيدا و94 مصابا في قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المركز الإعلامي الفلسطيني، أن الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني الى 52,862 شهيدا و 119,648 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023.

وأضافت أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,749 شهيد، 7,607 إصابة

كما أشارت إلى أن عددا من الضحايا، لازالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابط الوزارة، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.

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