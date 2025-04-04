الخارجية الايرانية: نرحب بالاتفاق الثلاثي بين أوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان بشأن الحدود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رحب بتوقيع الاتفاق الثلاثي حول تحديد نقاط اتصال الحدود بين أوزبكستان، طاجيكستان، وقيرغيزستان، والبيان المشترك الصادر من خجند بشأن الصداقة الدائمة بين هذه البلدان الجارة. واصفًا هذا الاتفاق بأنه خطوة مهمة من هذه الدول في احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي لبعضها البعض، وبناء الثقة المتبادلة، وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة آسيا الوسطى.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم المبادرات والجهود الإقليمية لحل الخلافات الحدودية بين الدول في آسيا الوسطى بطرق سلمية وتعزيز التعاون الإقليمي. كما عبّر عن أمله في أن يساهم الاتفاق الثلاثي بين أوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان في ضمان السلام والاستقرار المستدام في المنطقة، ويكون أساسًا لمزيد من الفهم والتعاون بين هذه الدول في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

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