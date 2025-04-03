إيران تدين جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار بقائي في تصريح له مساء الاربعاء، إلى التقرير الأخير للمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، الذي دعا إلى الضغط على "إسرائيل" لوقف سياسة فرض الجوع والمجاعة كأداة للإبادة الجماعية، ولفت إلى مسؤولية آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأعرب متحدث الخارجية الايرانية عن أسفه إزاء تقاعس بعض الدول الغربية التي تدعي حقوق الإنسان، بما في ذلك بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا، تجاه الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان والإنسانية في فلسطين المحتلة، واعتبر ذلك علامة واضحة على افتقار هذه الدول إلى الصدق فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون.

واستذكر بقائي المسؤولية المشتركة لجميع الحكومات لمنع ومواجهة الجرائم الشنيعة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وفقاً للقانون الدولي، واعتبر استمرار إفلات الكيان الصهيوني من العقاب بانه العامل الرئيسي في استمراره في القتل والاحتلال في فلسطين المحتلة، ودعا كافة دول العالم وخاصة الدول الاسلامية الى التضامن قولا وعملا مع الشعب الفلسطيني المظلوم ومنع استمرار قتل النساء والاطفال الفلسطينيين العزل.

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