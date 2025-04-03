بقائي: إيران تدعو دول المنطقة لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عدوان الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي بشدة العدوان العسكري الجوي والبري الذي شنه الكيان الإسرائيلي على سوريا وتدمير المنشآت المدنية والبحثية العلمية، فضلاً عن مجموعة من البنية التحتية الدفاعية للبلاد في محافظات دمشق وحماة وحمص ودرعا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني واستهداف أهم الأصول الدفاعية السورية والمنشآت العسكرية والمدنية، واحتلال أجزاء استراتيجية من البلاد من قبل الكيان الصهيوني منذ سقوط الحكومة السابقة، وشدد على مسؤولية جميع الأطراف المعنية في تمهيد الطريق أمام إساءة إسرائيل وعدوانها، وذكّر بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حذرت قبل عدة أشهر، بالتشاور مع دول المنطقة، من استغلال الكيان الصهيوني للظروف في سوريا وتوسيع احتلاله والتحريض ضد هذا البلد ودول أخرى في المنطقة.

وأكد بقائي: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما في الماضي، تؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سورية وكرامتها وسيادتها الوطنية كدولة عريقة تسعى إلى الكرامة في منطقة غرب آسيا المهمة، وتدعو المجتمع الدولي، وخاصة دول المنطقة ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف اعتداءات الكيان الإسرائيلي، وإنهاء إفلات هذا الكيان من العقاب، ومحاسبته على انتهاكاته الصارخة للقانون، وعدوانه المستمر على دول المنطقة، واستمرار الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.

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