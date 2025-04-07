رئيس منظمة الفضاء يعلن عن إطلاق 6 أقمار صناعية وصناعة كبسولة تحمل البشر إلى الفضاء في العام الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية ونائب وزير الاتصالات حسن سالاريه، حول عدد الأقمار الصناعية الإيرانية التي سيتم إطلاقها إلى الفضاء في عام الجديد: "لدينا عدة خطط للإطلاق، بما في ذلك الإطلاق المحلي والأجنبي". وفي مجال الإطلاقات الخارجية، كان من المقرر إطلاق القمرين الصناعيين "ظفر" و"بايا" إلى الفضاء في العام الماضي، لكن تم تأجيل إطلاقهما.

وقال سالاريه: "لدينا العديد من الخطط في مجال الإطلاقات المحلية". ومن بين عمليات الإطلاق المخطط لها، القمران الصناعيان "سيمرغ" و"سيمرغ بهينه"، بالإضافة إلى "القمر الصناعي ذوالجناح" و"القمر الصناعى قائم 100". بعض هذه الإطلاقات، مثل الإطلاقات التي نفذتها "سيمرغ بهينه" و"ذوالجناح"، هي إطلاقات تجريبية، في حين أن البعض الآخر يعتبر إطلاقات تشغيلية.

وأعلن أنه سيتم إجراء بعض عمليات إطلاق النماذج التجريبية والعملياتية لمنظومة الشهيد سليماني في عام 2025 والبعض الآخر في عام 2026؛ وقال: "كما أن إطلاق القمر الصناعي "ناهيد 2" (بما في ذلك النموذج النوعي ونموذج الطيران) مخطط له في عام (2025)، وسنستخدم منصات إطلاق أجنبية ومحلية لإطلاقه".

وقال نائب وزير الاتصالات حول مدى التقدم الذي أحرزته قاعدة تشابهار الفضائية، ومتى سيتم الانتهاء من مرحلتها الأولى، ومتى ستكون جاهزة تماما للتشغيل؟ تعد قاعدة تشابهار واحدة من البنى التحتية المهمة لصناعتنا الفضائية". تتكون هذه القاعدة من 3 مراحل؛ المرحلة الأولى، والتي تتعلق بالوقود الصلب، بدأت أعمالها في عام 2022 وتم تصميمها بشكل جيد. بدأ هذا المشروع عام 2023، بحفر الأرض وعمليات البناء، وسنشهد بإذن الله اكتمال المرحلة الأولى من القاعدة عام2025.

وأوضح أنه منذ بداية عام 2025، وبفضل تجهيز أجزاء مهمة من هذه البنية التحتية، أصبح بالإمكان تنفيذ عمليات الإطلاق. وقال: "في البداية سيتم إجراء عمليات إطلاق تجريبية من هذه القاعدة، ومع هذه الإطلاقات ستكون القاعدة جاهزة لتقديم الخدمات".

كما أشار نائب وزير الاتصالات إلى المرحلة الثانية من قاعدة تشابهار الفضائية، قائلاً: "تتعلق المرحلة الثانية من هذه القاعدة بقاذفات الوقود السائل وقاذفات شبه الثقيلة. وقد اكتمل العمل الأولي لهذه المرحلة، ونحن مستعدون لإبرام عقد". ونخطط أيضًا لبدء العمل في المرحلة الثانية في عام 2025.

وتابع: "في عام2025 لدينا منظومة الشهيد سليماني والتي سيتم إطلاقها إن شاء الله من قاعدة تشابهار الفضائية". ومن المقرر أيضًا إجراء إطلاق تجريبي من هذه القاعدة في تشابهار، والذي نأمل أن يتم تنفيذه قريبًا.

واضاف حول تصميم كبسولات حيوية إيرانية جديدة، نعمل حاليا على تطوير كبسولات فضائية بفئتين من الوزن 1500 كيلوغرام و500 كيلوغرام، وهي مطورة عن الكبسولات التي أطلقت في عام 2023. وتجري حالياً مرحلة تصميم هذه الكبسولات في معهد أبحاث الفضاء الجوي، ويتم بذل العديد من الجهود للتقدم في هذا المجال.

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