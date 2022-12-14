دليريان: التعاون الإيراني-الروسي في مجال الفضاء يدخل مستويات جديدة

وكالة مهر للأنباء،انه أستمرت المفاوضات الإيرانیة الروسية في جزیرة کیش الإيرانية وعلى هامش معرض كيش للفضاء 2022 لتطوير التعاون المشترك في مجال الفضاء لليوم الثاني على التوالي، وتعقد هذه المفاوضات حول القضايا المتعلقة بالتعاون في مجال الفضاء بحضور رئيس وكالة الفضاء الروسية، يوري بوريسوف و مسؤولين رفيعي المستوى من منظمة الفضاء الإيرانية.

وفي هذا الصدد اجرى مراسل وكالة مهر حوارا صحفيا مع المتحدث الرسمي بإسم منظمة الفضاء الإيرانية، "حسین دلیریان" وفي ما يلي نص الحوار :

وقال دلیریان في هذا الصدد: في الماضي کان هناك تعاون جيد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا في مختلف المجالات المتعلقة بالفضاء، بمعنى أخر أن العلاقات كانت على مستويات جيدة، لكن قرر الجانبين زيادة مستوى التعاون المشترك لتشمل مجالات جديدة.

واوضح: في هذا السياق، وبناءً على الخطط الموضوعة، قُرر ان یتم تحدید المجالات الفضائیة الذی یجب تطویرها و التفاهم علیها من قبل الجانبین وعلى هذا الأساس تم التخطيط للمفاوضات بحيث يتابع الجانبان تطویر العلاقات الثنائیة خلالها. وبطبيعة الحال، فإن تطوير التعاون هذا سوف یشمل مجالات مختلفة. و في هذا الصدد، أجريت مفاوضات جيدة حتى الآن و سوف تستمر اليوم الأربعاء 23 ديسمبر لليوم الثاني على التوالي.

وتابع القول: في اليوم الأول، عُقدت مناقشات مختلفة على مستوى الخبراء حيث حضرها خبراء من منظمة الفضاء الإيرانية ووكالة الفضاء الروسية، وأجرى الجانبان مناقشات جيدة للغاية، وستُعرض نتائج هذه المناقشات في اجتماع رؤساء المنظمات الفضائية للدولتين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم منظمة الفضاء الإيرانية: تشمل مفاوضات اليوم الثاني حلقتي نقاش حول مواضيع فضائية مختلفة وبحضور رئيسي منظمتي الفضاء الإيرانية وروسيا في جامعة الشريف للتكنولوجيا.

وفي النهاية قال انه تختتم هذه المفاوضات اليوم الاربعاء باللقاء الاخير للدكتور سالاريه رئيس منظمة الفضاء الايرانية و يوري بوريسوف رئيس وكالة الفضاء الروسية.

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