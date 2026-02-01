ازاحة الستار عن "منظومة الشهيد سليماني الفضائية" في عشرة الفجر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مقابلة صحفية أوضح حسن سالاريه، رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، تفاصيل "منظومة الشهيد سليماني الفضائية"، ومراحل بناء أقمارها الصناعية الأربعة والعشرين، قائلاً: "منظومة الشهيد سليماني هي منظومة أقمار صناعية ضيقة النطاق، يتم تصميمها وبناؤها من قبل تحالف يضم القطاعين الخاص والعام".

وأضاف: "حتى الآن، تم تصميم وبناء وإطلاق نماذج أولية مصغرة لهذه المنظومة. ومن خلال عمليات الإطلاق التجريبية هذه، تم اختبار وتقييم أداء جزء كبير من الأنظمة والتقنيات اللازمة لهذه المنظومة".

الكشف عن النموذج الأولي في عشرة الفجر

وأضاف حسن سالاريه، معلنًا الكشف عن النسخة التجريبية للقمر الصناعي: "سيتم الكشف هذا العام، بإذن الله، عن أول نموذج تجريبي بأبعاده وحجمه ومواصفاته الفنية الأصلية، وذلك خلال عشرة الفجر، من قبل معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وصرح رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: "مع هذا الكشف، ستبدأ رسميًا عملية تصنيع النماذج الأولية الرئيسية. وتتلخص الإجراءات في أنه بعد إطلاق النموذج التجريبي ووضعه في مداره، سيتم قياس أدائه واعتماده نهائيًا، ثم سيتم إنتاج الأقمار الصناعية الأخرى للنظام، أي الأقمار الصناعية الـ 24، بناءً على هذا النموذج المُستقر".

حالة المعدات وجدول الإطلاق النهائي

وفيما يتعلق بحالة توريد قطع غيار هذه الأقمار الصناعية الـ 24، صرح: "تم توريد الأنظمة الفرعية المختلفة لهذه الأقمار الصناعية الـ 24، واكتملت عملية تصميمها، كما تم إنجاز جزء كبير من اختبارات هذه الأنظمة الفرعية بنجاح".

وفيما يتعلق بالوقت الذي سيصبح فيه هذا النظام جاهزاً للعمل، أشار رئيس منظمة الفضاء إلى انه: "وفقاً للخطط، سيتم الانتهاء من عملية التجميع النهائية وبدء عمليات الإطلاق الرئيسية لنظام الشهيد سليماني في العام المقبل".

