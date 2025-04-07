ظريف ينفي اى دور له في مسار المفاوضات غير المباشرة مع امريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الاسبق محمد جواد ظريف ردا على شائعات حول مشاركته في المسار الحالي للسياسة الخارجية للبلاد، إن "هذه الشائعات أشبه بكذبة 13(يوم في شهر فروردين في التقويم الايراني مايشبه كذبة أبريل)".

وأكد ظريف أنه لم يطلع حتى الآن على رسالة ترامب أو رده عليها، وليس لديه علم بمضمونها سوى ما ورد في وسائل الإعلام.

هذا وفي الأسبوعين الماضيين، أثيرت تكهنات في الفضاء الإلكتروني وبعض وسائل الإعلام حول دور وزير الخارجية الاسبق في المناقشات والعمليات الجارية المحيطة بالمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والتي نفاها ظريف ووصفها بأنها كاذبة.

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