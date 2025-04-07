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٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٤١ ص

ظريف ينفي اى دور له في مسار المفاوضات غير المباشرة مع امريكا

ظريف ينفي اى دور له في مسار المفاوضات غير المباشرة مع امريكا

رفض وزير الخارجية الإيراني الأسبق، الادعاءات المتداولة في الفضاء الإلكتروني ووسائل الإعلام في البلاد، مؤكدا أنه لم يطلع حتى على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو رد إيران عليها، وليس لديه علم بمحتواها سوى ما ورد في وسائل الإعلام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الاسبق محمد جواد ظريف ردا على شائعات حول مشاركته في المسار الحالي للسياسة الخارجية للبلاد، إن "هذه الشائعات أشبه بكذبة 13(يوم في شهر فروردين في التقويم الايراني مايشبه كذبة أبريل)".

وأكد ظريف أنه لم يطلع حتى الآن على رسالة ترامب أو رده عليها، وليس لديه علم بمضمونها سوى ما ورد في وسائل الإعلام.

هذا وفي الأسبوعين الماضيين، أثيرت تكهنات في الفضاء الإلكتروني وبعض وسائل الإعلام حول دور وزير الخارجية الاسبق في المناقشات والعمليات الجارية المحيطة بالمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والتي نفاها ظريف ووصفها بأنها كاذبة.

/انتهى/

رمز الخبر 1956323
جواد ماستری فراهانی

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