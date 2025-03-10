حضور وزير الخارجية في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها عقدت لجنة الأمن القومي اليوم الاثنين جلسة مع وزير الخارحية الايراني، السيد عباس عراقجي.

في هذا اللقاء، طرح مهدي كوجك زاده ممثل طهران سؤاله حول سبب الإهمال والتهاون في تنفيذ قانون دعم الثورة الإسلامية الفلسطينية الذي تم إقراره في عام 1980. وتساءل أيضاً لماذا لم يتم تطبيق هذا القانون بشكل كامل حتى الآن؟

كما سألت السيدة لاجوردي ممثلة طهران والري وشميرانات وإسلام شهر وبرديس عن حضور وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف في قمة دافوس وتصريحاته.

كما سألت السيدة محمدبيجي ممثلة قزوين وأبيك وألبرز وزير الخارجية عن سبب غيابه عن قمة دافوس، وكذلك تصريحات السيد ظريف في القمة.

وبعد أسئلة وأجوبة وزير الخارجية، أعرب الممثلون الثلاثة عن رضاهم عن التوضيحات المقدمة.

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