استشهاد صحفي ومواطن وإصابة 7 صحفيين أخرين في الإعتداء الصهيوني على خيمة الصحفيين بخان يونس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الكيان الصهوني استهدف قبيل فجر اليوم الاثنين خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأسفر القصف عن استشهاد صحفي ومواطن وإصابة آخرين.

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