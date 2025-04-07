استشهاد صحفي ومواطن وإصابة 7 صحفيين أخرين في الإعتداء الصهيوني على خيمة الصحفيين بخان يونس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الكيان الصهوني استهدف قبيل فجر اليوم الاثنين خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأسفر القصف عن استشهاد صحفي ومواطن وإصابة آخرين.
/انتهى/
أفادت مصادر إعلامية بغزة باستشهاد صحفي ومواطن واصابة 7 صحفيين أخرين في الإعتداء الصهيوني على خيمة الصحفيين جوار مستشفى ناصر بخان يونس.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الكيان الصهوني استهدف قبيل فجر اليوم الاثنين خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأسفر القصف عن استشهاد صحفي ومواطن وإصابة آخرين.
/انتهى/
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