إضراب شامل بالضفة رفضا لجرائم الإبادة بغزة+فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القوى الوطنية والإسلامية، أعلنت عن إضراب شامل الیوم الإثنين، لكافة مناحي الحياة، في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات وبمشاركة المتضامنين مع قضيتنا وأحرار العالم، رفضا لحرب الإبادة على قطاع غزة.

ودعت في بيان، امس الأحد، إلى ضرورة إنجاح الإضراب العالمي، من أجل إعلاء الصوت وتسليط الضوء على مذابح وجرائم الاحتلال البشعة بقتل المدنيين الأطفال والنساء والتدمير، بهدف تهجير أبناء شعبنا.

وقالت إن حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا وخاصة في قطاع غزة، من قتل وتدمير وبشراكة ودعم أميركي وعجز المجتمع الدولي عن الإيفاء بالتزاماته وتعهداته بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ورفضه حكومة الاحتلال المارقة بعدم الاعتراف، أو الانصياع لتطبيق أي من القرارات واستمرارها بارتكاب المجازر والمذابح والتدمير والقتل بما فيه ما يجري بالضفة والقدس وخاصة مخيمات الشمال في جنين وطولكرم، بهدف العمل على تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير أبناء شعبنا وفي ظل عدم فرض عقوبات ومقاطعة على حكومة الاحتلال وعزلها ومحاكمتها على جرائمها، كل ذلك يتطلب سرعة تضافر الجهود، من أجل وقف حرب الإبادة والمذبحة فورًا.

بدوره، أعلن الاتحاد العام للمعلمين الإضراب في جميع مدارس الضفة والقدس، مع عدم التوجه، انتصارا لقطاع غزة ورفضا واستنكارا للمجازر التي ترتكب، وتنديدا بالصمت العالمي المطبق.

كما أعلن اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية عن الاضراب الشامل اليوم الاثنین، في جميع الجامعات الفلسطينية.

من جهتها، دعت نقابة المحامين الفلسطينيين إلى الإضراب وعدم التوجه إلى المحاكم، تنديدا باستمرار الإبادة الجماعية.

وفي السياق، دعت نقابة المهندسين - فرع القدس، المهندسين إلى الإضراب الشامل وعدم التوجه إلى الأعمال، تنديدا بجرائم الاحتلال في غزة.

وتزامنت هذه الدعوات مع دعوات لإضراب شامل في جميع أنحاء العالم يوم غد، لوقف حرب الإبادة الوحشية، وتنديدا بجرائم الاحتلال في غزة.

ودعت الحملة العالمية لوقف الإبادة في غزة، للمشاركة في الإضراب العام العالمي للمطالبة بوقف الإبادة المستمرة على القطاع.

وقالت الحملة في بيان: "لأجل غزة وأطفالها ونسائها، لأجل وقف إبادتها وقتلها، ندعوكم يا أحرار العالم في كل مكان للمشاركة في الإضراب العالمي، للمطالبة بوقف حرب الإبادة على غزة".

وحسب وزارة الصحة في غزة، فإن حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف جيش الاحتلال عدوانه على القطاع في 18 آذار/ مارس 2025، بلغت 1,335 شهيدًا، و3,297 إصابة، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ويواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 50,695 شهيدًا و115,338 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر للعام 2023م.

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