عشرات الشهداء والجرحى بغزة والمقاومة تدمر آلية إسرائيلية بحي الشجاعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت، في وقت سابق، خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 7 مدنيين، منهم نساء وأطفال. كما استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة بعد استهداف منزل بحي الأمل غربي المدينة.

وفي مدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية، بينما أصيب عدد آخر من الفلسطينيين برصاص طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كابتر" استهدفت الحي نفسه.

وسبق ذلك، استشهاد مواطنين اثنين، وإصابة عدد آخر بقصف من الطائرات الإسرائيلية لمنزل قرب مدرسة عين جالوت بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

هذا وقد أعلنت سرايا القدس:أنه دمرنا آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة شديدة الانفجار من نوع (ثاقب) زرعناها مسبقاً - نهاية شارع مسجد طارق بن زياد - في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.ة.. في حين لم تذكر تفاصيل أكثرحول هذه العملية.

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