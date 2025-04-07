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٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٤٤ م

نمو الصادرات غير النفطية الايرانية في العام الماضي بنسبة 15.6 في المائة

نمو الصادرات غير النفطية الايرانية في العام الماضي بنسبة 15.6 في المائة

 أعلن المدير العام لمكتب التخطيط والمراقبة بمنظمة الترویج التجاري الإيرانية "محسن منتظري"، عن تحسن الميزان التجاري السلبي للبلاد خلال العام (الايراني) المنصرم/ 1403 هـ ش (انتهى في 20 آذار/مارس 2025 م)؛ مبينا أن الصادرات غير النفطية للبلاد في العام الماضي نمت بنسبة 15.6 في المائة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام لمكتب التخطيط والمراقبة بمنظمة الترویج التجاري الإيرانية "محسن منتظري"، نوه في تصريح اليوم الاثنين، بزيادة الصادرات غير النفطية الايرانية في العام الماضي؛ قائلا : لقد تحسن الميزان التجاري السلبي في عام 1403 مقارنة بالعام 1402، حيث شهدنا تحسنا بنسبة 8 مليارات دولار، وهذا يدل على إدارة جيدة للميزان التجاري خلال العام الماضي.

وأضاف : في العام الماضي، نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 15.6 في المائة؛ منوها بأن هذا العام سجل أعلى كمية من الصادرات غير النفطية في تاريخ التجارة الخارجية للبلاد.

واوضح هذا المسؤول : البتروكيماويات والمنتجات المعدنية، لا تزال تحتل الحصة الأكبر في مجال تطوير الصادرات غير النفطية؛ مردفا : هذه الصادرات سجلت نموا بواقع 10 في المائة من حيث الوزن، لكن في المقابل لم نشهد نموا كبيرا في مجال الواردات.

رمز الخبر 1956351

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