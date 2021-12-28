التجارة الخارجية للبلاد تتجاوز 72 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن الجمارك الإيرانية، أعلن رئيس جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي رضا مقدسي انه من بداية العام الحالي وحتى الشهر الماضي، تم تبادل السلع بقيمة 72 مليار ومائة مليون دولار بين إيران ودول أخرى، مما يظهر زيادة بنسبة 11٪ في الوزن و 38٪ في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي ستصل إلى 98 مليار دولار بنهاية العام إذا استمر الاتجاه الحالي للتجارة الخارجية لبلدنا.

وأضاف مقدسي من إجمالي التجارة التي تمت في الفترة المذكورة تشمل 92 مليونا و 300 ألف طن بقيمة 35 مليار ومائة مليون دولار للصادرات التي زادت بنسبة 8٪ من حيث الوزن و 40٪ من حيث القيمة. مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، وقد زاد هذا المبلغ عن إجمالي الصادرات لعام الماضي ومع الحافظ على هذه الاتجاه في الصادرات سيصل هذا المبلغ إلى 47 مليار دولار بنهاية العام.

وأضاف إن نمو الصادرات غير النفطية في ظروف العقوبات والقيود الاقتصادية هو نتيجة جهود جميع المسؤولين في مجال التجارة الخارجية وخاصة الفاعلين الاقتصاديين ونتوقع أن نرى تحسن التجارة في المستقبل من خلال حل المشاكل والاختناقات القائمة .

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