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٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٣٦ م

موسكو: اجتماع إيران وروسيا والصين يعقد غدا

موسكو: اجتماع إيران وروسيا والصين يعقد غدا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية انه ستعقد غدا في موسكو مشاورات بين إيران وروسيا والصين بشأن الملف النووي الايراني".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة تاس للأنباء، انه أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن المشاورات بين روسيا والصين وإيران بشأن الملف النووي الايراني ستعقد في موسكو غدا 8 أبريل/نيسان.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في إشارة إلى التواصل المستمر بين موسكو وطهران، إن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة لحل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي للبلاد.وسنبذل كل جهودنا وفعل كل ما في وسعنا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية.

يشار إلى أنه تأتي تصريحات بيسكوف بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران وتهديداته بعمل عسكري ضد البلاد. وكان الرئيس الأمريكي قد زعم في وقت سابق أنه يريد التفاوض مع إيران.

رمز الخبر 1956355

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