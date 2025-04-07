روسيا تبدي استعدادها للمساعدة في حل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن رويترز، أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في إشارة إلى التواصل المستمر بين موسكو وطهران، قال إن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة لحل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي للبلاد.وسنبذل كل جهودنا وفعل كل ما في وسعنا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية.

يشار إلى أنه تأتي تصريحات بيسكوف بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران وتهديداته بعمل عسكري ضد البلاد. وكان الرئيس الأمريكي قد زعم في وقت سابق أنه يريد التفاوض مع إيران.

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