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٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٣١ ص

الحكومة الايرانية: نسعى الى مفاوضات حكيمة تضمن مصالح البلاد

الحكومة الايرانية: نسعى الى مفاوضات حكيمة تضمن مصالح البلاد

هنأت المتحدثة باسم الحكومة بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، مؤكدة أن الأنشطة النووية في البلاد سلمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قالت فاطمة مهاجراني في أول مؤتمر صحفي لها في عام 1404 شمسي: "إن الأنشطة النووية في البلاد سلمية، وتستمر هذه الأنشطة في التطور في مجالات الزراعة والطب وغيرها من المجالات".

كما قالت المتحدثة باسم الحكومة حول المفاوضات مع الولايات المتحدة: "إيران دائمًا كانت تؤمن بالحوار، وإذا تحدث الطرف الآخر بلغة الاحترام، فنحن مستعدون للحوار".

وأضافت أن المفاوضات المقبلة، كما أعلن وزير الخارجية، ستعقد بشكل غير مباشر في عمان. وأكد أن ما يهمنا في هذه المفاوضات هو التركيز على المصالح الوطنية والمتطلبات المهمة للشعب الإيراني.

وأشارت إلى أن التفاصيل الإضافية ستتضح خلال سير المفاوضات، ولا يمكن الحديث عنها قبل ذلك. وأكد كمفاوضين أننا نسعى إلى حوار حكيم يضمن مصالحنا الوطنية ويحسن من وضع الشعب.

/انتهى/

رمز الخبر 1956378
یاسر المصری

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