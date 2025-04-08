عراقجي يلتقي وزير الخارجية الجزائري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد عباس عراقجي، الذي يزور الجزائر، التقى وأجرى محادثات مع وزير خارجية البلاد أحمد عطاف صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وعن أهداف زيارته للجزائر، قال عراقجي: "العلاقات الإيرانية الجزائرية قديمة وقوية وعميقة الجذور والصداقة بين البلدين لها تاريخ طويل جدًا. لقد وقف أصدقاؤنا في الجزائر إلى جانب إيران في اللحظات التاريخية المهمة".

وأضاف: "لدينا مواقف مشتركة بشأن الوضع في المنطقة، وإن مواقف الجزائر تجاه فلسطين قوية جدا وتستحق الاهتمام، وقد كنا دائما نتشاور فيما بيننا في القضايا الإقليمية".

وتابع وزير الخارجية: "لقد التقيت مع وزير الخارجية الجزائري في أوقات مختلفة أو تحدثنا عبر الهاتف وفي العلاقات الثنائية، يتقدم التعاون بمستوى إيجابي. ومن الطبيعي أن نستمر في مشاوراتنا بشكل دوري، ورحلتي تتركز في هذا الصدد بشكل أساسي".

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