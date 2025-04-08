عراقجی یلتقی ممثل إيران الجديد لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رضا نجفي السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا التقى وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي يوم الاثنين قبل مغادرته إلى المهمة.

وخلال اللقاء، استعرض نجفي خططه المقترحة لتعزيز التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى التي تتخذ من فيينا مقراً لها.

وتمنى وزير خارجية بلادنا التوفيق للسفير الإيراني الجديد في فيينا، وأكد على ضرورة مواصلة وتعزيز تعاون بلادنا مع كافة المنظمات الدولية واستخدام قدرات هذه المنظمات لشرح منطق ونهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية والأمنية الإيرانية.

وشغل نجفي في السابق منصب نائب الشؤون القانونية والدولية، والمدير العام للسلام والأمن الدوليين في وزارة الخارجية، وسفير وممثل دائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا.

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