وزير الخارجية الايراني يلتقي الرئيس الجزائري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رافق عراقجي في هذا اللقاء سفير إيران في الجزائر وسارة فلاحي، النائبة عن مدينة إيلام وعضو لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي.

وكان عراقجي، الذي وصل الجزائر فجر اليوم الثلاثاء على رأس وفد يضم إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ومهدي شوشتري مساعد الوزير ومدير عام غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية، قد اجتمع اليوم أيضاً مع نظيره الجزائري أحمد عطاف وناقش معه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

ووصف الوزير عراقجي، في تصريح له اليوم حول زيارته للجزائر، علاقات البلدين بأنها قديمة ومتينة وراسخة، قائلاً: الصداقة بين البلدين لها تاريخ طويل جداً، وكان أصدقاؤنا في الجزائر دائماً إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحطات التاريخية المهمة واتخذوا خطوات إيجابية. لدينا مواقف مشتركة بشأن القضايا الإقليمية، وخاصة مواقف الجزائر فيما يتعلق بفلسطين التي هي مواقف قوية وجديرة بالاحترام".

وأضاف: "التعاون في العلاقات الثنائية يسير بمستوى مقبول نسبياً، ومن الطبيعي أن نواصل مشاوراتنا بشكل دوري. زيارتي تتمحور أساساً حول هذا الموضوع".

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