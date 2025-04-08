عراقجي يؤكد نهج السياسة الخارجية الايراني بتطوير العلاقات مع الدول الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي سافر إلى الجزائر لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الجزائريين، التقى وأجرى محادثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد ظهر اليوم.

وجرى خلال اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية الهامة، وخاصة آخر التطورات في فلسطين المحتلة، وجرائم الكيان الصهيوني المستمرة في غزة، واعتداءاته المتكررة على لبنان وسوريا.

وفي إشارة إلى العلاقات السياسية الممتازة والتعاون الوثيق بين البلدين في المحافل الدولية والمواقف المشتركة بما في ذلك دعم القضية الفلسطينية، أكد وزير خارجية بلادنا على نهج السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة لتطوير العلاقات مع الدول الإسلامية، بما في ذلك دولة الجزائر الكبيرة والمهمة.

وأعرب الرئيس الجزائري عن ارتياحه للعلاقات الجيدة والمتنامية بين الجزائر وإيران وضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين، مشيرا إلى أهمية التفكير المشترك والتآزر بين الدول الإسلامية والعالم النامي لمواجهة التحديات القائمة ضد سيادة القانون والسلم والأمن الدوليين. وأعرب عن حزنه وقلقه العميق إزاء الوضع الحرج في فلسطين المحتلة، ودعا إلى التضامن والتعاون من جميع الدول لوقف قتل الفلسطينيين الأبرياء ومنع انتشار انعدام الأمن في المنطقة وخارجها.