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٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:١٨ م

بالفيديو..مظاهرات في طهران احتجاجًا على استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة

بالفيديو..مظاهرات في طهران احتجاجًا على استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة

تجمع أهالي طهران في ميدان فلسطين احتجاجًا على جرائم الكيان الصهيوني واستمرار الإبادة الجماعية في غزة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء هذا التجمع في أعقاب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في غزة واستمرار جرائمه والإبادة الجماعية غير المسبوقة هناك. حيث نظم أهالي طهران اليوم، الأربعاء 9 أبريل 2025، تجمعًا احتجاجيًا في ميدان فلسطين للتنديد بهذه الجرائم.

بالفيديو..مظاهرات في طهران احتجاجًا على استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة

وقد تم تنظيم هذا التجمع بدعوة من مجلس التنسيق للإعلانات الإسلامية.

بالفيديو..مظاهرات في طهران احتجاجًا على استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة

خلال هذه الفعالية، تم عرض أناشيد تدعم جبهة المقاومة، حيث رفع المشاركون صور شهداء المقاومة، وهتفوا بشعارات مثل "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، معبرين عن غضبهم واستنكارهم لجرائم الصهاينة وداعميهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1956427
یاسر المصری

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