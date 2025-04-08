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٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٠٥ م

ضحايا الإبادة في غزة يتجاوز الـ50 ألف شهيد!

ضحايا الإبادة في غزة يتجاوز الـ50 ألف شهيد!

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد شهداء الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع قد بلغ 50 ألف و 810 شهداء.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن فلسطين اليوم، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانًا جديدًا حول أحدث إحصائيات الشهداء والجرحى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه نتيجة الهجمات الإسرائيلية، فقد استشهد 50,810 شخصًا منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي وحتى هذه اللحظة.

كما ذكرت هذه الهيئة الطبية الفلسطينية أن العدد الإجمالي للجرحى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ بداية الحرب في هذه المنطقة قد بلغ 115,688 شخصًا.

وأعلنت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثث 58 شهيدًا إلى المستشفى، كما أصيب 213 شخصًا خلال هذه الفترة.

ومنذ 18 مارس الجاري، وفي موجة جديدة من الهجمات على غزة، استشهد 1,449 شخصًا وأصيب 3,647 آخرون.

ولا يزال هناك الآلاف من الأشخاص المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1956399
یاسر المصری

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