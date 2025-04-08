ضحايا الإبادة في غزة يتجاوز الـ50 ألف شهيد!

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن فلسطين اليوم، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانًا جديدًا حول أحدث إحصائيات الشهداء والجرحى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه نتيجة الهجمات الإسرائيلية، فقد استشهد 50,810 شخصًا منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي وحتى هذه اللحظة.

كما ذكرت هذه الهيئة الطبية الفلسطينية أن العدد الإجمالي للجرحى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ بداية الحرب في هذه المنطقة قد بلغ 115,688 شخصًا.

وأعلنت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثث 58 شهيدًا إلى المستشفى، كما أصيب 213 شخصًا خلال هذه الفترة.

ومنذ 18 مارس الجاري، وفي موجة جديدة من الهجمات على غزة، استشهد 1,449 شخصًا وأصيب 3,647 آخرون.

ولا يزال هناك الآلاف من الأشخاص المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

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