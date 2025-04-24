  1. إيران
  2. المجتمع
٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٣ م

مسيرات جمعة الغضب في ثلاث محافظات إيرانية

مسيرات جمعة الغضب في ثلاث محافظات إيرانية

دعت هيئة المجلس التنسيقي للدعاية الإسلامية، إحياءً لذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق (ع)، أهالي محافظات أصفهان وبوشهر وخوزستان للمشاركة في مسيرات "جمعة الغضب".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المجلس التنسيقي للدعاية الإسلامية، اصدر بيانا بخصوص مسيرات جمعة الغضب داعيا الإيرانيين للمشاركة في هذه المسيرات.

وجاء في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

في أيام استشهاد إمام العقل والنضال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، وبينما تمتلئ قلوب المؤمنين بالحزن على فقدان قائد عظيم من سلالة العصمة والطهارة، تشتعل من جديد نيران الغضب والغيرة لدى الأمة الإسلامية في ميادين الانتفاضة رداً على جرائم ووحشية الكيان الصهيوني الغاشم وقاتل الأطفال.

في مثل هذه الأجواء المليئة بالحزن والغضب، وبالتزامن مع استشهاد قائد الصبر والحكمة، ينهض الشعب الإيراني المؤمن والثوري بصوت واحد ليلبي نداء الظلم والعدالة، ليطلق مرة أخرى صرخة الاشمئزاز من الصهيونية العالمية وداعميها الأشرار في "جمعة الغضب".

يدعو مجلس المجلس التنسيقي للدعاية الإسلامية، في ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق (ع)، المواطنين الواعين والمتدينين والمحبين للعدالة في محافظات أصفهان وبوشهر وخوزستان إلى المشاركة في مراسم "جمعة الغضب" يوم الجمعة 25 نيسان، لإيصال صوت التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم إلى مسامع العالم وتسجيل صفحة ذهبية أخرى من دعم الشعب الإيراني لقضية القدس الشريف في تاريخ هذه الأيام الدموية.

/انتهى/

رمز الخبر 1957043
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات