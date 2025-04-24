مسيرات جمعة الغضب في ثلاث محافظات إيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المجلس التنسيقي للدعاية الإسلامية، اصدر بيانا بخصوص مسيرات جمعة الغضب داعيا الإيرانيين للمشاركة في هذه المسيرات.

وجاء في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

في أيام استشهاد إمام العقل والنضال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، وبينما تمتلئ قلوب المؤمنين بالحزن على فقدان قائد عظيم من سلالة العصمة والطهارة، تشتعل من جديد نيران الغضب والغيرة لدى الأمة الإسلامية في ميادين الانتفاضة رداً على جرائم ووحشية الكيان الصهيوني الغاشم وقاتل الأطفال.

في مثل هذه الأجواء المليئة بالحزن والغضب، وبالتزامن مع استشهاد قائد الصبر والحكمة، ينهض الشعب الإيراني المؤمن والثوري بصوت واحد ليلبي نداء الظلم والعدالة، ليطلق مرة أخرى صرخة الاشمئزاز من الصهيونية العالمية وداعميها الأشرار في "جمعة الغضب".

يدعو مجلس المجلس التنسيقي للدعاية الإسلامية، في ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق (ع)، المواطنين الواعين والمتدينين والمحبين للعدالة في محافظات أصفهان وبوشهر وخوزستان إلى المشاركة في مراسم "جمعة الغضب" يوم الجمعة 25 نيسان، لإيصال صوت التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم إلى مسامع العالم وتسجيل صفحة ذهبية أخرى من دعم الشعب الإيراني لقضية القدس الشريف في تاريخ هذه الأيام الدموية.

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