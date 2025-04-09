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٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٣٤ م

إطلاق خط جوي جديد بين جزيرتي كيش وقشم: أحدث مسار جوي لشركة "هما"

إطلاق خط جوي جديد بين جزيرتي كيش وقشم: أحدث مسار جوي لشركة "هما"

أعلنت شركة الطيران الإيرانية (هما) عن إطلاق خط جوي جديد يربط بين جزيرتي كيش وقشم، وذلك في إطار جهودها لتوسيع شبكة الرحلات الجوية في جنوب البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ستبدأ هذه الرحلات اعتبارًا من 14 ابريل، حيث ستُجرى الرحلات في أيام الثلاثاء والخميس من كل أسبوع باستخدام طائرات من طراز ATR.

ستغادر الرحلة رقم 3452 من كيش إلى قشم في يوم الثلاثاء في الساعة 17:50، بينما ستعود الرحلة رقم 3453 من قشم إلى كيش في الساعة 19:35.

أما في يوم الخميس، فستغادر الرحلة من مطار كيش إلى قشم في الساعة 18:30، على أن تعود من قشم إلى كيش في الساعة 20:15.

من خلال تنفيذ هذا البرنامج، تتخذ "هما" خطوة جديدة نحو تحسين الاتصالات الجوية في منطقة جنوب البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1956449
یاسر المصری

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