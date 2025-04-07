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٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:١٠ م

وزير الداخلية يأمر بمتابعة حادث منجم دامغان

وزير الداخلية يأمر بمتابعة حادث منجم دامغان

أجرى وزير الداخلية الإيراني "إسكندر مؤمني"، اتصالا هاتفيا بمحافظ سمنان (شرقي البلاد)، على خلفية حادث منجم الفحم الحجري "مهماندوية" في مدينة دامغان، وتلقى تقريرا عن الإجراءات المتخذة وأصدر الأوامر اللازمة لمتابعة الامر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "مؤمني" أكد اليوم الاثنين خلال اتصال هاتفي مع محافظ سمنان، على ضرورة تقديم الإغاثة لإنقاذ أرواح العمال المحتجزين في المنجم والاهتمام الخاص بالمصابين.

في سياق متصل، أعلن رئيس قسم الطوارئ بمحافظة سمنان عن ارتفاع عدد الوفيات اثر حادث منجم "مهماندوية"، إلى 5 أشخاص وذلك بعد العثور على جثتي عاملين أجنبيين آخرين، ولا يزال البحث جاريا للعثور على آخرين.

وعلى خلفية انتشار الغاز في منجم فحم "مهماندوية" بمدينة دامغان، توفي حتى الآن 5 أشخاص كانوا موجودين داخل المنجم بسبب التسمم.

وتقع قرية "مهماندوية" على بعد 35 كيلومترا شمال شرقي مدينة دامغان في محافظة سمنان.

رمز الخبر 1956360

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