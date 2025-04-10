قائد البحرية الإيرانية: العدو يسعى لمواجهة مباشرة في البحر، لكننا سنغرقه في البحر مثل آل فرعون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوة البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال لقاء مع عائلات أفراد الأسطول 86 في بندر عباس، القوة البحرية والقدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها أقوى من أي وقت مضى، وقال: "ينظر الأعداء اليوم إلى القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوة البحرية الاستراتيجية للجيش كقوة عظمى، والشيطان يستعد لمواجهة مباشرة في البحر، لكننا وبفضل الله تعالى، سنهزم الشيطان ونغرقه كما هزم فرعون في البحر".

واعتبر أن نجاح مهمة الأسطول 86 جاء نتيجة مزيج من خبرة الطاقم وصبر وتحمل عائلات الرفاق، وقال: "تلعب العائلات دورًا مهمًا في رفع معنويات رفاقي في تحمل المسافة عنهم أثناء المهام الدولية الطويلة الأمد".

واعتبر قائد القوة البحرية للجيش أن نظرة المجتمع الدولي للقوة البحرية الاستراتيجية للجيش هي بمستوى القوة العظمى".

وتابع: "إن نتائج جهود رفاقي كانت ظاهرة للجميع في البلاد والمنطقة والعالم، وجلبت الشرف والفخر لإيران الحبيبة".