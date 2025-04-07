الجيش الإيراني: العدو سيندم على أي خطوة حمقاء..التهديدات الأمريكية تأتي من منطلق الضعف وليست القوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجيش الإيراني العميد "أحمد رضا بوردستان"، اعتبر في حوار حول التهديدات العسكرية التي تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، قائلا: "إن التهديدات الأميركية ضد إيران الإسلامية ليست بالأمر الجديد".

وأوضح أن هذه التهديدات موجودة منذ انتصار الثورة الإسلامية، ولذلك لا نخشى منها متابعا باعتبارنا الأذرع المسلحة العسكرية للجمهورية الإسلامية فإننا نعد الشعب الإيراني بأن أبناءه الجنود وقوات التعبئة "البسيج" على أهبة الاستعداد".

وقال نحن نرصد كافة التهديدات في المنطقة وخارجها ونعمل على إنشاء القدرات الدفاعية والهجومية اللازمة وفقا لذلك. ويجب على الشعب الإيراني أن يكون على يقين بأنه إذا أقدم العدو على أي خطوة حمقاء فإنه سيواجه ردا ساحقا من القوات المسلحة یجعله یندم عليها".

وأضاف لقد واجه الأميركيون نفس التهديدات في عام 2001 عندما كانوا موجودين في المنطقة، ولم تكن لدينا في ذلك الوقت مثل هذه القوة العسكرية العالية ولكن الولايات المتحدة لم تجرء على مهاجمتنا، بينما اليوم لدينا استعدا أعلى بكثير مما كنا عليه في الماضي.

وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية تحظى بدعم 80 مليون شخص وهي لا تقهر مضيفا الأميركيون يعرفون جيدا أنه إذا حاولوا الهجوم فسوف يتلقون ردا أثقل وأكثر إيلاما.

وشدد أن تهديدات أميركا لا تنبع من القدرة والقوة بل من الضعف لافتا إلى أن الشعب الإيراني هو شعب حضاري، وثقافته متجذرة في نهضة الإمام الحسين (ع) التاريخية وسيفدي بروحه للحفاظ على معتقداته وقناعاته.

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