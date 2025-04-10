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١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٣٨ م

مسؤول في الحرس الثوري: نحن في ذروة الجهوزية واي اعتداء سيقابل برد يبعث الندم

مسؤول في الحرس الثوري: نحن في ذروة الجهوزية واي اعتداء سيقابل برد يبعث الندم

رد مسؤول شؤون التنسيق في القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد تقي أوصانلو على التهديدات الأخيرة الموجهة ضد إيران، قائلاً: "نحن في ذروة التأهب، وأي عدو يفكر في الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيحصل على رد يبعث على الندم حقا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسؤول شؤون التنسيق في القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد تقي أوصانلو رداً على سؤال حول تقييمه لمستوى القدرة والتكامل بين القوات المسلحة: "ممتاز جداً، نحن في مناطق الشمال الغربي والجنوب الشرقي وفي جميع أنحاء البلاد بمستوى مثالي من الجاهزية."

وأضاف: "بفضل الله، استطعنا أن نكون مستعدين لدرجة أن أي عدو يفكر في الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيحصل على رد يجعله يندم تماماً على ما فعل."

ورداً على التهديدات الأخيرة ضد إيران، أكد "ردنا على هذه التهديدات هو استعدادنا الكامل؛ نحن في ذروة الجاهزية، وإذا حاول العدو القيام بأدنى عدوان، فسوف يندم دون شك."

رمز الخبر 1956486

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