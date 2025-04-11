استشهاد 29 واصابة اخرون جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة

وافادت وکالة مهر للأنباء، انها اعلنت مصادر محلية عن استشهاد فلسطينية وإصابة شخصين في قصف استهدف منزلا قرب مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس بجنوبي القطاع.

وشرقي خان يونس، أعلنت مصادر طبية في مستشفى غزة الأوروبي عن استشهاد طفل متأثرا بإصابته في قصف مدفعي على بلدة الفخاري، كما انتشل جثمان شهيد إثر قصف للكيان الاإسرائيلي على منطقة قيزان رشوان جنوبي خان يونس.

وفي خان يونس أيضا، استهدفت مسيرة للاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين في منطقة المواصي غربي المدينة. كما أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى قصف مدفعي استهدف محيط مسجد أم حبيبة وسوق الدراجات بمنطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس.

وفي مواصي رفح جنوبي القطاع،استشهد مواطن بنيران جيش الاحتلال في منطقة الشاكوش، كما استشهد فلسطيني في قصف استهدف خيمة في منطقة الزهراء وسط القطاع.

وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية لليوم السابع على التوالي وسط غارات جوية وقصف مدفعي، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة على منزل لعائلة أبو العون.

ونقلت سيارات الإسعاف جثامين الشهداء والمصابين إلى المستشفى الأهلي العربي بالمدينة. وتزامن قصف الشجاعية مع غارة أخرى استهدفت فلسطينيين قرب مفترق السامر وسط مدينة غزة أسفرت عن استشهاد 4 منهم بينهم طفلة.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود أن شخصين أصيبا بجروح جراء إلقاء قنبلة من مسيرة صهيونية على منزل لعائلة حسنين بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي الشمال، قصفت مدفعية الكيان الإسرائيلي الخميس مدينة بيت لاهيا، في حين أطلقت المقاتلات قنابل إنارة شرق بيت حانون شمالي القطاع، كما نسف الاحتلال بالمتفجرات عددا من المباني السكنية في رفح (جنوب). وأطلقت المروحيات النار صوب منازل وأراض بالمدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن 41 شهيدا و146 جريحا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ استئناف العدوان إلى 1523 إلى جانب 3834 مصابا.

وبالتالي ترتفع حصيلة الضحايا الإجمالية للحرب على قطاع غزة إلى 50 ألفا و857 شهيدا، و115 ألفا و875 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

اغتيال قائد ميداني

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال اغتيال قائد كتيبة الشجاعية بحركة حماس هيثم الشيخ خليل بغارة الأربعاء على مدينة غزة.

وقال في بيان إن قواته وجهاز الأمن الداخلي العام (شاباك) "شنا غارة على مجمع قيادة وسيطرة بمنطقة مدينة غزة على بُعد نحو كيلومتر واحد عن قوات الجيش العاملة في المنطقة".

وأضاف أنه خلال الغارة "تم القضاء على هيثم رزق عبد الكريم الشيخ خليل، قائد كتيبة الشجاعية في منظمة حماس"، مدعيا أن خليل شارك وأشرف على اقتحام مستوطنة ناحال عوز في عملية طوفان الأقصى.

وبدعم أميركي يرتكب الكيان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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