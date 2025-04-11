 أونروا: نزوح 400 ألف شخص في غزة منذ استئناف الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت “أونروا” في منشورٍ لها، عبر منص “إكس”، إن النازحين يعانون من أطول فترة انقطاع للمساعدات الإنسانية منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أن الوصول إليهم بات شديد الصعوبة بسبب العمليات العسكرية والحصار.

وجددت “أونروا” دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة ضمان تدفق المساعدات دون عوائق، لتأمين الاحتياجات الأساسية للمدنيين في مناطق النزوح والملاجئ.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي استأنفتها “إسرائيل” على قطاع غزة لليوم الـ 26، بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وارتكبت قوات الاحتلال المزيد من جرائم الإبادة الجماعية والمجازر بحق المدنيين والنازحين والعائلات الفلسطينية؛ ما رفع محصلة الشهداء منذ 18 آذار الماضي إلى 1522 مدنيًا، بينما أصيب 3834 آخرين بجروح متفاوتة.

وأفادت معطيات فلسطينية رسمية، صادرة عن وزارة الصحة، بأن 50 ألفًا و886 مواطنًا مدنيًا ارتقوا شهداء، وأصيب 115 ألفًا و857 آخرين بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت “إسرائيل” معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.

وسبق أن حذرت مؤسسات حقوقية وحكومية وأممية من تداعيات استمرار تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع ودخول الفلسطينيين بحالة من الجوع الحاد.

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