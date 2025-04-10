وزيرا خارجية إيران ومصر يناقشان المستجدات في المنطقة

وأفادت وكالة مهى للأنباء، انه بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء الأربعاء، التطورات الإقليمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها في اتصال هاتفي.

وأكد وزير خارجية بلادنا على ضرورة التحرك الجماعي لدول المنطقة لوقف جرائم الكيان الصهيوني فوراً وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة باعتباره المفتاح لحل الأزمات الأخرى في المنطقة.

وفي هذا الاتصال، أعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء تصاعد التوترات في المنطقة نتيجة استمرار هجمات الكيان الصهيوني واحتلاله في غزة ولبنان وسوريا، واستمرار الهجمات على اليمن، وأكدا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات ومنع اندلاع أزمة واسعة النطاق في المنطقة بأسرها.

وكانت المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة في مسقط محوراً آخر لهذه المناقشة.

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