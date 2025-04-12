إيران تدعو إلى تعزيز التعاون في المجال القضائي مع طاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار علي رضا حقيقيان في اجتماعه مع حبيب الله واحد زاده المدعي العام الجديد في طاجيكستان إلى التصديق الأخير على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين البلدين في مجلس الشورى الإسلامي واعتبر أنه من المهم زيادة التعاون في المجالات القضائية والقانونية.

واعتبر واحد زاده العلاقات الودية والأخوية بين البلدين مهمة، وأشار إلى الاتجاه المتزايد للعلاقات الشاملة والتعاون بين إيران وطاجيكستان، مؤكدا على ضرورة تعزيز التفاعلات والتعاون بين مكاتب المدعين العامين وتنفيذ مذكرات التفاهم القضائية بين البلدين.

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