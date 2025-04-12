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١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:١٦ ص

إيران تدعو إلى تعزيز التعاون في المجال القضائي مع طاجيكستان

إيران تدعو إلى تعزيز التعاون في المجال القضائي مع طاجيكستان

 أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى طاجيكستان، خلال لقائه المدعي العام الجديد في طاجيكستان، على ضرورة تعزيز التعاون في المجالات القضائية والقانونية بشكل أكبر، ووصف هذه العملية بأنها مهمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار علي رضا حقيقيان في اجتماعه مع حبيب الله واحد زاده المدعي العام الجديد في طاجيكستان إلى التصديق الأخير على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين البلدين في مجلس الشورى الإسلامي واعتبر أنه من المهم زيادة التعاون في المجالات القضائية والقانونية.

واعتبر واحد زاده العلاقات الودية والأخوية بين البلدين مهمة، وأشار إلى الاتجاه المتزايد للعلاقات الشاملة والتعاون بين إيران وطاجيكستان، مؤكدا على ضرورة تعزيز التفاعلات والتعاون بين مكاتب المدعين العامين وتنفيذ مذكرات التفاهم القضائية بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1956516

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