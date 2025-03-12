تعاون إيراني طاجيكي في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفيرنا في طاجيكستان علي رضا حقيقيان، مع رحمن علي رجب علي، الرئيس الجديد للجنة الطوارئ والدفاع المدني في جمهورية طاجيكستان.

وفي هذا اللقاء، أشار رئيس لجنة حالات الطوارئ في طاجيكستان إلى التعاون بين البلدين في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارة الأزمات، وبالنظر إلى الظروف الحالية التي تحكم العلاقات الثنائية، وأعرب عن ثقته في أنه في عام 2025، سيتم تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين بشكل أكبر.

وأشار سفير بلادنا إلى الإمكانات العديدة للتعاون بين الطرفين، مؤكدا استعداد الجانب الإيراني لتطوير العلاقات في مختلف مجالات الوقاية من الكوارث الطبيعية ومكافحتها وإدارة الأزمات.

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