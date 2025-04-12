العميد فرحي: أي خطأ من العدو سيقابل برد ساحق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مساعد وزير الدفاع للشؤون الصناعية والبحثية العميد السيد مهدي فرحي، عن مميزات أحدث صاروخ باليستي لوزارة الدفاع والقوات المسلحة، المسمى "اعتماد"، قائلا: "اعتماد هو أحد الصواريخ الجيدة والمتطورة للغاية التي تتمتع بدقة أعلى وفعالية تكتيكية استثنائية".

وأضاف العميد فرحي: "منتجاتنا الدفاعية تشهد تحديثا مستمرا، وتطوير هذه المنتجات لا يتوقف عند أي نقطة". وفي هذا السياق، يمكننا أن نذكر الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل والصلب، والتي تتطور كل عام ويتم اتخاذ المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه.

وأكد العميد فرحي على الفعالية الاستثنائية لصاروخ اعتماد، وقال: "صاروخ اعتماد يمكن أن يكون جاهزاً للإطلاق في وقت أقصر من الصواريخ الأخرى".

وقال العميد فرحي، بشأن الرأس الحربي المحدث لصاروخ "خرمشهر": "لقد تحسنت قدرات هذا الصاروخ كثيراً وزادت فعاليته".

وفيما يتعلق بالتهديدات الأميركية، قال العميد فرحي: "إن العدو يدرك جيدا مستوى الجاهزية والمعدات والمعنويات والدافعية لقواتنا المسلحة وشعبنا". كما أعلن قائد الثورة الإسلامية وكبار قادة القوات المسلحة أننا في ذروة الجاهزية.

وأكد أن قدراتنا أكبر بكثير مما كانت عليه عندما تم تنفيذ عملية الوعد الصادق 2، وأضاف: "قواتنا المسلحة تنتظر خطأ من العدو لتوجه له ردا ساحقا".

وأشار مساعد وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة إلى أن "العدو غير منظم وغير مستقر، وهو اليوم غير قادر على اتخاذ أي إجراء ضدنا". إن تهديدات العدو ليست أكثر من مجرد هراء.

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