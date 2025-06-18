العميد فرحي: سنعاقب الكيان الصهيوني بأشد العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد وزير الدفاع للشؤون الصناعية والبحثية العميد السيد مهدي فرحي، في مقابلة تلفزيونية: "لقد تشكّلت قدرة الصناعة الدفاعية في البلاد بشكل كامل، وهي مكتفية ذاتيًا، وهي بعيدة كل البعد عن الضعف".

وأضاف العميد فرحي: "حاليًا، تُدار حوالي 75% من هذه القدرة الهائلة من قِبل شركات خاصة وقائمة على المعرفة، تعمل في هذا المجال بابتكارها وإبداعها".

وأضاف: "نبذل جهودًا جادة لتطوير تقنيات أفضل وأعلى، بالإضافة إلى أساليب وعمليات أفضل، من أجل العمل بفعالية أكبر". من المهم أن نعمل في القوات المسلحة، ولكن هذه كلها جبهة واحدة للحرب. تتمثل جبهة الدفاع للقوات المسلحة في أننا ننتج بانتظام منتجات جيدة بتقنيات وتكتيكات وابتكار ومشاركة عامة واستخدام الصناعات القائمة على المعرفة والقوى الإبداعية المتنوعة، وأن تكون القوات المسلحة فعالة باستخدام أساليب مختلفة.

وأضاف: ولكن هناك مظاهر أخرى تتعلق بالعمل مع الناس. لدينا قدرات مختلفة في مجالات مختلفة. ليس لدينا فقط قدرة عسكرية، وهي متفوقة بكثير، ولكن لدينا أيضًا أدوات جيوسياسية وسياسية جيدة.

وصرح العميد فرحي: إن شاء الله، ستساعد كل هذه العناصر بعضها البعض ويمكن أن تكون فعالة.

وأضاف: يجري تطوير هذه التقنيات الفعالة داخل وزارة الدفاع. لكن الأهم من ذلك أن تبرز هذه الجهود داخل البلاد. يمكن لكل فرد من أبناء شعبنا العزيز أن يكون له دورٌ جادٌ وقويٌّ للغاية في مجالاتٍ أخرى؛ بالإضافة إلى دورٍ يفوق بأضعافٍ دور وزارة الدفاع في مجال الدفاع. يمكن للأفراد أن يلعبوا دورًا في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتكنولوجية.

وصرح: لكن الرسالة الواضحة للدول المجاورة هي أننا جيرانٌ منذ مئات السنين، ولدينا تفاعلاتٌ متنوعةٌ في جوٍّ من السلام والود. لقد تقدمنا إلى الأمام بمشاركة شعوب دولٍ مختلفةٍ في المنطقة. لدينا 15 دولةً مجاورةً. لدينا اتصالاتٌ وتفاعلاتٌ واسعةٌ تعود إلى مئات السنين، وستستمر بإذن الله لآلاف السنين. يجب ألا نؤثّر على علاقاتنا بسبب عدوٍّ خارجيٍّ جاهل.

وتابع القول: "لذلك، فإن رسالتنا لجيراننا هي رسالة سلام وصداقة ووئام وتفاعل كبير، وأننا واحد مع بعضنا البعض، وفي الواقع، من رمى حجرًا على منزلنا، فكأنما رمى به على منزلك. علينا جميعًا أن نساعد في معاقبة رامي الحجر هذا. ومع تأكيدنا على الصداقة والمودة والتعاطف، نطالبهم بالمساهمة في بناء جو من الصداقة. وعليهم أيضًا المساعدة؛ سواءً كانوا جيراننا الشماليين أو دول الخليج الفارسي، فعليهم المساعدة في هذا الصدد والإعلان عن دورهم بوضوح وشفافية". أكد أننا سنشهد إنجازًا جديدًا كل يوم، وقال: "الحضارة الإيرانية عمرها أكثر من ستة آلاف عام، ونحن بلدٌ ذو حضارة وثقافة وأصالة. لطالما أثبت بلدنا أنه مُحب للسلام والعدل، وانتصر دائمًا على الاعتداءات. في المقابل، يريد نظامٌ زائفٌ عمره أقل من 70 عامًا، شُكِّل بمساعدة المتسلطين، الدخول في حربٍ مع بلدٍ ذي أصالة وعظمة كإيران؛ هذا غير ممكن".

وأضاف : "إنهم يفتقرون إلى أدنى قدرٍ من الوعي. ومع ذلك، وليطمئن الشعب الإيراني الكريم بأننا سنعاقب المعتدي بأشدّ العقوبات الممكنة، بكل ما أوتينا من قوةٍ وأساليبَ مُختلفة".

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