إطلاق قطار مشترك بين طهران وكربلاء هذا العام واتفاق عام بشأن قطار طهران - أنقرة

أفادت وكالة مهر للأنباء، رد ميرحسن موسوي على سؤال حول المسارات التي يوجد فيها قطار دولي للركاب حاليًا، قائلاً: "بدأ قطار طهران – وان(تركيا) العمل العام الماضي بعد عدة سنوات من التوقف".

وأضاف: "لدينا أيضًا خطة لإعادة تشغيل قطار مشترك بين طهران وكربلاء، وإذا توصلنا إلى اتفاق مع الجانب العراقي، سنسعى لإعادة تشغيله هذا العام".

وأشار نائب المدير العام للسكك الحديدية إلى أن "هذا القطار سيذهب من طهران إلى خرمشهر. سينزل الركاب عند الحدود، ثم سيذهبون بالحافلة لمسافة 30 كيلومترًا إلى البصرة، وبعد ذلك سيستقلون قطار البصرة - كربلاء. وستكون طريقة العودة بنفس الشكل. بالطبع، يعتمد تشغيل هذا القطار على استعداد الجانب العراقي لتوفير أسطول جاهز للعمل بشكل مؤجر لنا، حتى نتمكن من التخطيط لذلك".

وأكد موسوي: "لقد أجرينا أيضًا محادثات مع دول أخرى، بما في ذلك أفغانستان، وإذا توفرت الظروف ووجود طلب للسفر، سنقوم أيضًا بإطلاق قطار من مشهد إلى أفغانستان. المسار الحديدي متاح حتى قرب هرات، لكننا ندرس حاليًا حجم الطلب على السفر".

وعند سؤاله عما إذا كان قطار طهران - وان سيصل إلى أنقرة أيضًا، قال: "نحن في مفاوضات مع تركيا لإطلاق قطار طهران - أنقرة أيضًا. بعد الزلزال الأخير الذي تعرضت له تركيا، تم تدمير جزء من خطوطها، وتحتاج إلى إعادة بناء وتحسين، ولم تعد إلى طاقتها الأصلية بعد".

وأضاف: "خلال المفاوضات مع الجانب التركي، إذا كان هناك إقبال على هذه القطارات مثل السنوات السابقة، أي قبل عام 2019، كما كان لدينا قطار طهران - أنقرة في ذلك الوقت، سنعيد تشغيله مرة أخرى. تم الاتفاق بشكل عام، ونحن في انتظار انتهاء عمليات التحسين وإعادة البناء، وفي الواقع، إعادة تأهيل السكة الحديدية في تركيا".

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