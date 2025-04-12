الحكومة الايرانية: المفاوضات المطلوبة بالنسبة لنا هي ان تكون دقيقة دون الضجيج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كتبت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني على صفحته في منصة اكس: "المفاوضات المطلوبة بالنسبة لإيران تعني حواراً دقيقاً بلا ضجيج".

وأضافت مهاجراني: كل رسالة يجب أن تكون أولاً مكتوبة وواضحة دون استعراض ودون هامش"، مبينا: "هذا الأسلوب يوقف محاولات خلق روايات غير موثقة من قبل معارضي التفاوض".

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة في الختام: "إيران هي من اختارت شكل التفاوض وهذا يعني عقلانية دبلوماسية تناسب مقتضيات المرحلة".

هذا وانطلقت قبل ساعة المفاوضات غيرالمباشرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة الامريكية في العاصمة العمانية مسقط بوساطة وزير خارجية هذا البلد.

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