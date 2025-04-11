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١١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٤٦ م

 مسيرات في طهران وشيراز وقم تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

 مسيرات في طهران وشيراز وقم تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

شهدت مدن طهران وشيراز وقم، اليوم، مسيرات جماهيرية غاضبة عبّر فيها المواطنون عن إدانتهم الشديدة للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن مدن طهران وشيراز وقم، شهدت اليوم الجمعة، مسيرات جماهيرية غاضبة عبّر فيها المواطنون عن إدانتهم الشديدة للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرات، التي انطلقت عقب صلاة الجمعة، شعارات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين دعمهم الكامل للمقاومة الفلسطينية، ومطالبين المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الجرائم الوحشية.

كما ندد المتظاهرون بصمت بعض الأنظمة الغربية إزاء العدوان الإسرائيلي، واعتبروه تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، لاسيما النساء والأطفال.

/انتهى/

رمز الخبر 1956505
جواد ماستری فراهانی

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