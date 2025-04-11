 مسيرات في طهران وشيراز وقم تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للانباء أن مدن طهران وشيراز وقم، شهدت اليوم الجمعة، مسيرات جماهيرية غاضبة عبّر فيها المواطنون عن إدانتهم الشديدة للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرات، التي انطلقت عقب صلاة الجمعة، شعارات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين دعمهم الكامل للمقاومة الفلسطينية، ومطالبين المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الجرائم الوحشية.

كما ندد المتظاهرون بصمت بعض الأنظمة الغربية إزاء العدوان الإسرائيلي، واعتبروه تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، لاسيما النساء والأطفال.

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