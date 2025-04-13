البرلمان الايراني يصادق على اتفاقية قانونية مع فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد تمت الموافقة في الجلسة العلنية اليوم على الخطوط العريضة والتفاصيل الخاصة بمشروع قانون اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية فنزويلا البوليفارية.

المادة الوحيدة: تمت الموافقة على مشروع قانون اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية فنزويلا البوليفارية، الذي يتضمن مقدمة و 24 مادة على النحو المرفق، ويؤذن بتبادل وثائقه.

ملاحظة - يجب الالتزام بأحكام المواد 77 و 125 و 139 من دستور جمهورية إيران الإسلامية عند تنفيذ هذا القانون أو تعديله.

/انتهى/