قاليباف يدعو الحكومة الى ارسال مشروع قانون الاتفاق الإيراني والروسي الى البرلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد رضا صباغيان احد نواب مجلس الشورى الاسلامي الايراني في جلسة علنية اليوم (الأربعاء) في مجلس النواب، خلال إخطار دستوري: "وقعنا اتفاقية مع روسيا، وأعلن أمس أن هذه الاتفاقية تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الدوما الروسي".

وتابع: "ورغم ذلك فإننا كنواب في مجلس الشورى الإسلامي ما زلنا لا نعلم شيئاً عن هذه الاتفاقية، في حين أن الدستور ينص على أن هذه الاتفاقية بعد التوقيع عليها يجب أن تعرض على مجلس الشورى الإسلامي للمراجعة".

وقال ممثل أهالي بافق في مجلس الشورى الإسلامي: "يجب على أعضاء المجلس بالتأكيد إبداء رأيهم بشأن أي اتفاقية خارجية، ولكن للأسف لم يتم تقديم اتفاقية التعاون بين إيران وروسيا إلى المجلس حتى الآن".

وردا على هذا الاخطار، قال محمد باقر قاليباف: "بناء على المادة 77، يجب عرض جميع الاتفاقيات والعقود والمعاهدات الدولية على مجلس النواب، ولكن فيما يتعلق بالاتفاقية مع روسيا، فإن مشروع القانون ذي الصلة لم يُعرض على البرلمان بعد وينبغي للحكومة أن ترسل هذا المشروع في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من مناقشته".

/انتهى/