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١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٧ ص

عراقجي يناقش مع نظيره الكويتي اخر تطورات المباحثات مع امريكا

عراقجي يناقش مع نظيره الكويتي اخر تطورات المباحثات مع امريكا

بحث وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكويت هاتفيا بشان التطورات الإقليمية والمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مع وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، يوم الاحد، لتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والمحادثات غير المباشرة التي جرت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان.

وشكر عراقجي دولة الكويت على موقفها الداعم، وشرح وجهة نظر ايران بشأن محادثات مسقط غير المباشرة.

وفي إشارة إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية الكويتية الذي رحب بنتائج محادثات مسقط، أعرب وزير الخارجية الكويتي عن أمله في أن تصل هذه المفاوضات إلى النتيجة المرجوة.

/انتهى /

رمز الخبر 1956614

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