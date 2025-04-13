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١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٠٩ م

محادثات هاتفية بين عراقجي ونظيره المصري

محادثات هاتفية بين عراقجي ونظيره المصري

تلقى وزير الخارجية الايراني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري صباح اليوم، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، تلقى صباح اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وبحث الطرفان التطورات الإقليمية والمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان.

وفي إشارة إلى ترحيب بلاده الرسمي بمحادثات مسقط، أعرب وزير الخارجية المصري عن أمله في أن تصل هذه المحادثات إلى النتيجة المرجوة.

وشكر وزير الخارجية الايراني مصر على موقفها الداعم، كما أوضح مواقف ايران بشأن المحادثات غير المباشرة في مسقط.

وتضمنت المواضيع الأخرى التي نوقشت بحث الوضع الإنساني الخطير والاستمرار في قتل المدنيين في غزة، فضلاً عن الحاجة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

رمز الخبر 1956604

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