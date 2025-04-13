محادثات هاتفية بين عراقجي ونظيره المصري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، تلقى صباح اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وبحث الطرفان التطورات الإقليمية والمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان.

وفي إشارة إلى ترحيب بلاده الرسمي بمحادثات مسقط، أعرب وزير الخارجية المصري عن أمله في أن تصل هذه المحادثات إلى النتيجة المرجوة.

وشكر وزير الخارجية الايراني مصر على موقفها الداعم، كما أوضح مواقف ايران بشأن المحادثات غير المباشرة في مسقط.

وتضمنت المواضيع الأخرى التي نوقشت بحث الوضع الإنساني الخطير والاستمرار في قتل المدنيين في غزة، فضلاً عن الحاجة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.